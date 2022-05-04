​​​​​​​دعوات للمشاركة في’ مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والخيانة‘

تستعدّ مكونات إقليم الجزيرة للمشاركة في’ مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والخيانة ‘التي ستُنظم ضد هجمات الإبادة التي تشنّها الدولة التركية المحتلّة بالتحالف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على مناطق الدفاع المشروع في باشور كردستان، إضافةً للهجمات التي تُنفّذ ضد مناطق شمال وشرق سوريا.

وبحسب اللجنة التحضيرية فإنّ مسيرة جماهيرية ستنطلق يوم الخميس المصادف 5 أيار تحت شعار "بإرادة الشعب والكريلا سنقضي على الاحتلال والخيانة".

وفي هذا السياق أشار الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في قامشلو، معصوم حسن إلى ضرورة مسيرة الكرامة نتيجة خطر مخططات الدولة التركية الفاشية وحلفائها على الشعب وتابع قائلاً: "إنهم ينفذون تلك المخططات القذرة لكسر إرادة شعبنا والقضاء على مكتسباته".

كما أشار معصوم حسن إلى ضرورة تولّي الشعب في كامل شمال وشرق سوريا مسؤولية الحفاظ على المكتسبات وقال: "إن لم يتّحد شعبنا ويتعاون مع قواته العسكرية فإن مخططات المحتلين والمستبدين ستتحقق. يقوم أعداؤنا بإعداد مخططات كبيرةٍ ضدنا. وللأسف فإن القوى التي تنادي بالكردايتية أمثال الحزب الديمقراطي الكردستاني تتحالف مع العدو".

كما دعا حسن الأهالي وقال: "دعوتنا لكل شخصٍ وطني وشريف هو الانضمام إلى مسيرة الكرامة. فليشارك كل من يريد أن يكون على قدرٍ من المسؤولية تجاه ثقافته، لغته وشهدائه في المسيرة".

هذا وصرّح الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي في قامشلو، مسعود داوود بأّنه من المهم اتّخاذ موقف في مسيرة الكرامة وقال: "ينبغي ألا يبقى شعبنا بدون موقف".

ودعا مسعود داوود خلال حديثه: "ندعو الأحزاب السياسية والمؤسسات في روج آفا إلى النضال ضد الهجمات الاحتلالية".

وندّد عضو حركة الشبيبة الثورية السورية، شيرهات أحمد بالهجمات المشتركة للدولة التركية المحتلة والحزب الديمقراطي الكردستاني وأوضح أنهم سيقفون ضد الهجمات بمساندة قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرة- ستار.

وفي ختام حديثه دعا شيرهات أحمد الشبيبة إلى المشاركة في مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والخيانة.

(ر)

ANHA