تشهد منطقة زينه ورتي في باشور كردستان توترات كبيرة بسبب تحشد قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني في تلك المنطقة, حيث يعدّ الشارع الكردي هذا التحشيد ـ في هذه المرحلة الحساسة ـ خطيراً جداً على القضية الكردية والوحدة المرتقبة.

وعلى خلفية التطورات الحاصلة في تلك المنطقة، أدلى مجلس مقاطعة الحسكة ببيان إلى الرأي العام، قُرئ من قبل الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة الحسكة عبد الغني أوسو، دعا فيه القوى الكردستانية إلى اتباع لغة الحوار, وحضره العشرات من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

قال عبد الغني أوسو في مستهل قراءته للبيان "تشهد منطقة زينه ورتي التي تقع في نقطة التقاء مناطق تواجد القوى الكردستانية الثلاث /YNK,PDK,PKK/ منذ منتصف شهر نيسان/ أبريل الماضي تحشيداً لقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني /PDK/, مما خلق حالة من اللااستقرار وزيادة احتمالات التصعيد والخلافات بين القوى الكردستانية".

ووصف أوسو التطورات في هذه المرحلة الحساسة بأنها "خطيرة للغاية" ومن شأنها أن تتسبب في نجاح مخططات الدولة التركية، وسعيها إلى خلق صراع داخلي كردي, وتابع "ما يحدث في هذه المناطق لا يخدم المصلحة الوطنية الكردية على الإطلاق، ويتسبب بنسف الجهود المبذولة من أجل الوحدة الوطنية الكردية".

وشدد أوسو، على ضرورة تغليب لغة العقل والتفاهم والسمو على كل الخلافات، وعدم إعطاء الفرصة "للقوى المعادية" وفي مقدمتها الدولة التركية لتحقيق أية مآرب لها بين القوى الكردستانية.

ونوه أوسو أن زينه ورتي محطة اختبار حقيقي لمدى الحرص على المصلحة الوطنية الكردية، ومدى الصمود والوعي أمام محاولات تركيا وغيرها في استهداف الكرد.

ورأى أوسو، أن تداعيات وتطورات الأحداث في زينه ورتي في حال عدم التصرف بحكمة وبروح المسؤولية ستكون سلبية على عموم الوضع الكردستاني، وكذلك على مساعي الوحدة الوطنية الكردستانية على وجه الخصوص, وما يحدث من تطورات في هذا المجال على صعيد روج آفاي كردستان ستكون في دائرة التأثير السلبي دون شك.

وقال الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة الحسكة في نهاية البيان "إيماناً منا بضرورة العمل الكردستاني الموحد، ونظراً لأهمية المرحلة، وكذلك منعاً لنجاح أية مخططات عدائية، نطالب القوى الكردستانية باتباع لغة الحوار من أجل تجاوز عموم الأمور العالقة في زينه ورتي، وتغليب المصلحة الوطنية الكردية على كل شيء, وعدم السماح لظهور أي شرخ كردي- كردي يكون في مصلحة القوى المعادية للشعب الكردي".

وانتهى البيان بالشعارات التي تنادي بالوحدة.

(ه إ/هـ ن)

ANHA