​​​​​​​دعوات إلى حكومة هولير بتنفيذ قرار برلمانها رقم 37 القاضي بانسحاب تركيا من أراضيها

وركز المراقب السياسي سالار محمود خلال حديثه عن هجمات الدولة التركية المحتلة على هجوم دولة الاحتلال التركي على كلار، وقال "المكان الذي استشهد فيه فرهاد شبلي كان مكاناً للعديد من مقاتلي البيشمركة الذي قاتلوا البعثيين من أجل حرية كردستان، لكن للأسف تغير الزمن، حيث من المؤسف أن يأتي مناضل من روج آفا ويتم استهدافه في هذا المكان".

كما شدد سالار محمود على أجندات الدولة التركية واستخدام أسلحة الناتو ضد إنجازات الشعب الكردي، وتابع محمود "تركيا تستهدف مكتسبات روج آفا وجنوب كردستان بأسلحة الناتو وتحاول تقسيم الكرد، هدفها واستراتيجيتها ليست عسكرية فحسب بل سياسية أيضاً، فهي مثل النظام البعثي تنتهج سياسة التقسيم والسيطرة".

وطالب محمود من جميع القوى بإدانة انتهاكات دولة الاحتلال التركي على المستويين الإقليمي والعراقي، وقال "يجب استدعاء السفير التركي وتسليمه ورقة إدانة".

ودعا محمود حكومة إقليم كردستان لعقد جلسة خاصة حول انتهاكات الدولة التركية المحتلة، وتنفيذ قرار برلمان حكومة جنوب كردستان رقم 37 لعام 2003، والمتعلق على وجه التحديد بانسحاب الجيش التركي من أراضي جنوب كردستان.

ومن جهته، قال السياسي المستقل حيدر رشيد في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "الحكومة الاتحادية عرجاء وعاجزة عن اتخاذ أي موقف حقيقي يمنع الاعتداءات التركية المتكررة داخل الأراضي العراقية"، منتقداً "عدم ذهابها الى مجلس الأمن الدولي لتقديم شكوى تدين الجانب التركي".

وأضاف، أن "تلك الاتفاقات التي تحدث تحت الطاولة بين حكومة الإقليم وحتى المركز مع الجانب التركي سببها عدم تشكيل حكومة قادرة على النهوض بالبلد".

وبيّن، إن "العراق لم يحرك ساكنا إزاء التدخلات التركية ومن المفترض أن يستخدم أوراق ضغط تجبر تركيا على إخراج قواتها من البلاد"، موضحاً إن "تركيا تمتلك أطماعاً للاستحواذ على الأراضي العراقية".

وتنفذ دول الاحتلال التركي منذ السابع عشر من الشهر الجاري هجمات على مناطق في جنوب كردستان عقب زيارة قام بها رئيس حكومة جنوب كردستان مسرور برزاني إلى تركيا، مستغلة الأزمة السياسية والانقسام بين الأطراف في العراق.

(ش ع)