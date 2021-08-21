ودعت جمعية الصداقة الكردية الأميركية (AFK) ومجلس القيادة الأميركية اليونانية (HALC) ودفاعاً عن المسيحيين (IDC) ومنتدى الشرق الأوسط (MEF) واللجنة القومية الأرمنية الأميركية (ANCA) هذا الأسبوع وزارة الخارجية الأميركية لتصنيف الذئاب الرمادية العنيفة في تركيا رسمياً كمنظمة إرهابية أجنبية.

وقالت تلك المنظمات والمجموعات، بحسب ما أوردته الإذاعة العامة لأرمينيا على موقعها الالكتروني، إن الذئاب الرمادية تستوفي الاختبارات القانونية الثلاثة المنصوص عليها في قانون الولايات المتحدة:

أ- المنظمة منظمة أجنبية.

ب- تنخرط المنظمة في نشاط إرهابي، أو تحتفظ بالقدرة والنية على الانخراط في نشاط إرهابي.

ج- يهدد النشاط الإرهابي للمنظمة أمن مواطني الولايات المتحدة والأمن القومي للولايات المتحدة.

وفي حال تم تصنيف مجموعة الذئاب الرمادية على أنها منظمة إرهابية أجنبية، فسيصبح من غير القانوني لأي شخص في الولايات المتحدة أو خاضع للولاية القضائية الأميركية تزويدهم عن عمد "بالدعم المادي أو الموارد".

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تجميد أموال أي شخص ينتمي إلى "الذئاب الرمادية" في الولايات المتحدة، ومنع أعضاء هذه المجموعة من دخول الولايات المتحدة.

وحظرت الحكومة الفرنسية، في 4 تشرين الثاني 2020، رسمياً الذئاب الرمادية، مستشهدة بـ "أعمال عنيفة للغاية" للمنظمة.

(م ش)