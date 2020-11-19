طالبت 22 شخصية فرنسية بارزة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وحكومته بحظر تنظيم "مسلمو فرنسا"، الفرع الفرنسي لجماعة الإخوان المسلمين.

وذكرت الشخصيات في رسالة مفتوحة أن "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا"، غيّر اسمه إلى "مسلمو فرنسا"، عام 2017 بدافع حسابات سياسية.

ودعت الشخصيات إلى توجيه ضربة إلى قلب المرجعية الأيديولوجية للتطرف، مشيرة إلى "فرنسا بلد الأنوار وموطن فولتير، هي المستهدفة في المنزلة الأولى من جانب الإخوان".

وتأسست جماعة "الإخوان المسلمين" في آذار/ مارس عام 1928 بمصر، وسرعان ما انتشر فكرها ليصل حتى الآن إلى 72 دولة إسلامية وغير إسلامية في العالم.

(س ر)