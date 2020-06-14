​​​​​​​دار المرأة يفتتح دورة ثانية للتمريض في هجين

بعد انقطاع شهرين متتالين بسبب جائحة كورونا، استأنف دار المرأة في بلدة هجين الواقعة في الريف الشرقي لدير الزور نشاطه، وافتتح بتاريخ 10 حزيران الجاري، دورة تمريض، انضمت إليها 22 امرأة من البلدة.

وتهدف الدورة إلى زيادة الوعي الصحي لدى المتدربات، وتعلم أساسيات الإسعاف الأولي والتعامل مع أنواع الإصابات.

تبدأ الدروس من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وفي السياق، قالت الإدارية في دار المرأة فاطمة السالم: إن الدورة تأتي في إطار دعم المرأة، خاصة بعد الحقبة السوداء التي عاشتها في فترة وجود مرتزقة داعش، كما نحاول أن تأخذ المرأة دورها من جديد في جميع المجالات ضمن المجتمع.

وتحدثت هدى العلي، إحدى المتدربات قائلة "على الرغم من تفشي فيروس كورونا إلا أننا نعود من جديد لاستكمال الدورة مع أخذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة للتصدي لفيروس كورونا.

وأضافت إن انضمامهن للدورة هي لخدمة مجتمعهن ونشر الوعي الصحي فيه.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة هي الثانية في بلدة هجين، حيث افتتح دار المرأة في وقت سابق من هذا العام دورة مماثلة في مجال التمريض.

(خ ع/سـ)

ANHA