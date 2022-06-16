​​​​​​​دعماً لقوات الكريلا ورفضاً للتهديدات التركية شبيبة PYD ينتفضون في كوباني

رفعت في المظاهرة التي انطلقت من ساحة المرأة الحرة بمدينة كوباني، يافطات كتبت عليها شعارات "تعيش مقاومة الكريلا، تسقط خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني"، "في عام الانتصار هلموا لمعركة الحرية".

بعد الوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، بدأت المظاهرة بإلقاء بيان باسم شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي من قبل العضوة نزهة محمد.

ندد البيان بالهجمات التركية على جبال كردستان، وتهديداتها على شمال وشرق سوريا.

مشيراً إلى أن ثورة الشعب في شمال وشرق سوريا هي ثورة الخلاص من الظلم والعبودية، وأنها ولدت من فكر القائد عبد الله أوجلان.

البيان أكد أنه "في الفترة الأخيرة زادت الهجمات على عموم المناطق التي يسكنها الكرد من قبل جيش دولة الاحتلال التركي هذا دليل على إفلاس دولة الاحتلال التركي في سياساتها الاستبدادية تجاه شعب المنطقة".

مطالباً في ختامه عموم شعب المنطقة بكسر حاجز الصمت والوقوف في وجه آلة دولة الاحتلال الغاشمة، "لأن إرادة الشعوب أقوى من كل الأنظمة".

لتنطلق بعدها المظاهرة وتجوب شوارع مدينة كوباني، مرددين الشعارات "تسقط الخيانة وتحيا مقاومة الكريلا"، "الموت للفاشية التركية"، لتنتهي المظاهرة في ساحة الشهيد عكيد بمدينة كوباني.

(ن ك/ د)

ANHA