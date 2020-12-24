​​​​​​​دعماً لمقاومة المضربين عن الطعام.. تظاهرتان في الشهباء وكوباني

وتأتي التّظاهرة في وقت التي وسّعت فيها الدولة التركية ممارساتها بحق المعتقلين السياسيين في السّجون التركية واعتقال ليلى كوفن وحكمها لمدة 22 عاماً.

الشهباء

وانطلقت تظاهرة الشهباء في ناحية أحرص، رُفع فيها صور القائد عبد الله أوجلان، وأعلام مجلس المرأة الحرّة للشهباء، ونزيّن اسم القائد بأكاليل الورد.

كما رُفعت لافتات كُتب عليها "بغضب عوائل الشُّهداء سنطفئ نار إمرالي، عهداً أن نحطّم نظام إمرالي وأن نعيش أحراراً مع القائد أوجلان، بمقاومة السّجون سوف نحطّم الفاشيّة والخيانة".

وجابت المسيرة طرق ناحية أحرص وسط ترديد الشّعارات التي تحيّي مقاومة السّجون والقائد عبد الله أوجلان، وصولاً إلى ساحة ناحية أحرص.

وهناك وقفوا دقيقة صمت، بعدها أُلقيت كلمة باسم مجلس عوائل الشُّهداء ألقتها الإدارية منال شيخو، واستذكرت شهداء الحريّة والكرامة، وحيّت مقاومة المعتقلين في السّجون، وقالت "في عام 1999 أُحيكت مؤامرة على القائد أوجلان بهدف تفكيك المجتمع الكردي، وإخفاء هويته وكسر إرادة كافّة الشّعوب التي تريد الحريّة".

وباسم مجلس المرأة الحرّة في الشهباء ألقت العضوة رحمة علو، كلمةً قالت فيها: "نُحيّي رفاقنا ورفيقاتنا المضربين عن الطّعام، ولاتزال المؤامرات مستمرّة على شعب أراد أن يعيش بحريّة وكرامة".

وانتهت المسيرة بالشّعارات التي تُحيّي القائد ومقاومة المعتقلين في السّجون.

كوباني

في السياق ذاته نظّم مؤتمر ستار مظاهرة في ناحية شيران بمقاطعة كوباني، رفع فيها المشاركون أعلام مؤتمر ستار وصور القائد ولافتات مكتوبة عليها "نحن نساء مؤتمر ستار سنرفع من وتيرة المقاومة ضدّ العُزلة المفروضة على القائد أوجلان".

وانطلقت التّظاهرة من بلدة شيران وصولاً إلى قرية حلنج، وهناك وقف المشاركون دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشُّهداء، بعدها أُلقيت كلمة باسم مؤتمر ستار ألقتها العضوة ماجدة حسون وقالت: إنّ الدولة التركية تشدّد العُزلة المفروضة على القائد، لأنّه فتح المجال للمرأة لتصبح ريّادية في المجتمع".

وعن اعتقال البرلمانية ليلى كوفن قالت ماجدة: إنّها اعتقلت لأنّها كانت تسير في نهج القائد وتنشر فكره، ونوّهت أيضاً "كيف لنا أن ننسى مجزرة حلنج المروّعة التي أثبتت فيها الدولة التركية عداونيتها اتّجاه المرأة الكردية".

وناشدت ماجدة كافّة نساء العالم بمساندة المرأة الكردية.

(ل ش-م ع/س و)

ANHA