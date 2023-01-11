​​​​​​​دعماً لمقاومة الكريلا.. مظاهرة للشبيبة الثورية السورية والمرأة الشابة في تربه سبيه

دعماً لمقاومة مقاتلي ومقاتلات الكريلا ضد هجمات الإبادة والاحتلال لدولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، خرج، اليوم الأربعاء، أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية وعضوات اتحاد المرأة الشابة في مظاهرة في بلدة تل معروف بناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، تحت شعار "بمقاومة الشهداء سننتصر".

انطلقت المظاهرة من دوار الشهيدة زوزان، وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا ضد هجمات الاحتلال التركي وتؤكد مواصلة دعمهم لهذه المقاومة "تحيا مقاومة الكريلا"، ورفع صور القائد عبد الله أوجلان وصور شهداء وشهيدات القصف الكيماوي.

ولدى وصولهم إلى أمام مجلس بلدة تل معروف، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الإداري في حركة الشبيبة الثورية السورية، مزكين حسين، كلمة، ندد فيها بهجمات دولة الاحتلال التركي على جبال كردستان وشمال وشرق سوريا.

حسين أكد على مواصلة النضال ودعم مقاومة الكريلا، قائلاً: "نحن شعب المنطقة، سنقف في وجه الهجمات والحرب الخاصة التي تتعرض لها كردستان. وباسم حركة الشبيبة الثورية السورية وكافة الحركات الشبابية في ناحية تربه سبيه، نطالب الرأي العام بالوقوف ضد هجمات الدولة التركية الفاشية وجرائمها بحق الإنسانية".

داعياً "المنظمات المعنية للتدخل وإيقاف الهجمات الكيماوية لدولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع".

لتنتهي المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي المقاومة البطولية لقوات الكريلا "المقاومة هي الحياة".

(ر ر/ ل م)

ANHA