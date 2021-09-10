وأفاد مراسلنا في غزة، بأن مسيرات انطلقت في محافظات قطاع غزة، وفي مدن مختلفة من الضفة الغربية، دعماً للأسرى الفلسطينيين.

جاء ذلك، بعد دعوة من الفصائل الفلسطينية، باعتبار اليوم "يوم غضب شعبي"، واشتباك مع "الاحتلال في نقاط التماس والحواجز في الضفة الغربية". بالتزامن مع تلويحها بـ التصعيد العسكري في حال جرى تصفية الأسرى، أو الضغط عليهم.

يأتي ذلك، بعد تصاعد إجراءات التضييق الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، إثر عملية هروب الـ 6 أسرى من سجن جلبوع. وبحسب تقارير فلسطينية، تريد القوات الإسرائيلية من تضييقها على الأسرى، نزع اعترافات أو عرقلة محاولة الهروب.

وإثر ذلك، اندلعت مواجهات عنيفة بين الأسرى والقوات الإسرائيلية في السجون الإسرائيلية، بينها إحراق غرف في سجن النقب الصحراوي.

على صلة، تستمر القوات الإسرائيلية في عملية البحث عن الأسرى، وبحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فإن " عدداً من الأسرى نجحوا في الدخول إلى الضفة"، ما سيعزز من وقوع مواجهة مع العناصر المسلحة هناك.

وتذكر الصحيفة، "أن عملية البحث عن الأسرى ستكون طويلة وربّما تصل إلى أسابيع عديدة".

(ع م)