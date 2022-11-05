​​​​​​​دعماً لاقتصاد المرأة تجمع نساء زنوبيا يباشر بجني محصول الزيتون في الرقة

بهدف دعم اقتصاد المرأة في مدينة الرقة وريفها، عمل مكتب اقتصاد في تجمع نساء زنوبيا على استثمار مشروع جني الزيتون في ريف الرقة الشمالي الغربي بقرية العدنانية، ويضم المشروع جني 3800 شجرة زيتون.

وشاركت في عملية جني الزيتون 35 امرأة، حيث يصل ثمن جني الكيلو الواحد من الزيتون إلى 250 ل. س، بالإضافة إلى عضوات من مكتب تجمع نساء زنوبيا في الرقة، وعضوات من مكتب المرأة في بلدية الشعب بالرقة.

وبهذا الصدد التقت وكالتنا، الناطقة باسم مكتب اقتصاد تجمع نساء زنوبيا، دعاء الحسن، التي قالت "باشرنا اليوم بجني محصول الزيتون في قرية العدنانية، بهدف دعم وتقوية اقتصاد المرأة".

ولفتت دعاء "بعد الانتهاء من جني المحصول، سيتم نقله إلى المعصرة في قرية تشرين، ثم تسويق الزيوت إلى الأسواق، وسيعود ثمن الزيوت إلى صندوق اقتصاد تجمع نساء زنوبيا".

وبّينت دعاء، في ختام حديثها "لدينا أراضي في مدينتي الطبقة، ومنبج، وسيتم البدء بجني الزيتون فيها الأسبوع المقبل".

وأضافت "على الرغم من الإمكانات البسيطة والقليلة، نهدف بشكل مستمر إلى تطوير ودعم جميع النساء في المجال الاقتصادي".

والجدير بالذكر أن مكتب الاقتصاد في تجمع نساء زنوبيا سيبدأ خلال الأسبوع المقبل بجني محصول البطاطا في مدينة الرقة.

(أ ع/ف)

ANHA