​​​​​​​دعماً لانتفاضة النساء في إيران وتنديداً بمجزرة باريس الثانية.. وقفة احتجاجية في إقليم الجزيرة

توافد المئات من النساء في إقليم الجزيرة إلى ساحة الوقفة الاحتجاجية في ملعب هيثم كجو بمدينة قامشلو، لدعم انتفاضة روجهلات كردستان وإيران ضد الذهنية السلطوية، وتنديداً بمجزرة باريس الثانية التي ارتكبت بحق الريادية في حركة المرأة الكردية أفين (أمينة كارا) ومير برور وعبد الرحمن كزل من الحركة الثقافية.

رفعت المحتجات أعلام مؤتمر ستار وصور القائد عبد الله أوجلان، وصور الشابة الكردية جينا أميني، والشهيدة ساكينة جانسيز، وحملن يافطات كتب عليها " .Jin, Jiyan, Azadîالمرأة، الحياة، الحرية"، و "المقاومة حياة"، بالإضافة إلى ترديد الشعارات التي تطالب بحرية المرأة باللغات العربية والسريانية والكردية.

بدأت الوقفة الاحتجاجية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة من قبل عضوة منسقية مؤتمر ستار، ريحان لوقو، التي باركت مرور 100 يوم على انتفاضة المرأة في روجهلات كردستان وإيران، وقالت: "من شمال وشرق سوريا، مركز ثورة المرأة، نرسل سلامنا إلى انتفاضة المرأة في روجهلات كردستان وإيران، التي حملت نفس شعار ثورتنا ألا وهو " .Jin, Jiyan, Azadîالمرأة، الحياة، الحرية".

وأكدت ريحان "في شمال وشرق سوريا لعبت المرأة دورها القيادي والريادي، وأصبحت إلهاماً لنساء كردستان وإيران وكل العالم، وسمع صدى الشعار الذي حملته المرأة هنا "المرأة، الحياة، الحرة" في العالم أجمع، وهذا دليل على قوة المرأة وإرادتها، وتأكيداً على أهمية وحقيقة تقييمات القائد التي أكدت أن هذا القرن هو قرن المرأة الحرة".

حول الجرائم والمجازر التي ترتكبها الذهنية الذكورية ضد النساء، أضافت ريحان "تصعيد المرأة لنضالها وفق شعار "المرأة، الحياة، الحرة"، هز عروش الأنظمة الذكورية السلطوية، لهذا زادت من حدة عنفها واستهدافها واعتقالها للمرأة، وهذا ما يحدث اليوم في إيران".

ولفتت الانتباه إلى مجزرة باريس الثانية، قائلة: "ما حدث قبل أيام في باريس عندما استهدفوا الشهيدة أفين التي ناضلت هنا وفي كل كردستان ضد الأنظمة القمعية وضد مرتزقة داعش؛ فهذه المجزرة الجديدة ماهي إلا استمرارية وجزء من المجزرة التي ارتكبتها الدولة التركية الفاشية بحق القيادات الكرديات الثلاثة في باريس عام 2013".

ريحان لوقو أكدت أن "ثورة المرأة هي الثورة التي لن يستطيع أحد إخمادها، وسنبقى نناضل ونردد "لا للعنف ضد النساء ولا للاحتلال ولا للسلطة الذكورية ولا للنظام الأبوي، ونعم للمرأة الحرة"، مشددة "إننا نساء شمال وشرق سوريا نقف مع النساء في روجهلات كردستان وإيران في ثورتهن حتى تحقق الحرية للمرأة في العالم أجمع، فنحن نؤمن بقوتنا وإرادتنا".

من جهتها، شجبت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة، سمر عبد الله، الجرائم التي ترتكبها الأنظمة الشمولية السلطوية ذات الذهنية الذكورية بحق النساء الثوريات، في شرق كردستان وفرنسا، وقالت: "يقع على عاتقنا نحن أصحاب ثورة المرأة تصعيد النضال، فهذه المرحلة تفرض علينا ذلك، وذلك برفع وتيرة النضال والتدريب وحماية المرأة، ليعلم العدو أنه باستهدافه لامرأة واحدة، ستولد ثورة وانتفاضة للمرأة في جميع أرجاء العالم"، مؤكدة "قمعهم وعنفهم لن يثنينا عن النضال وسنبقى رائدات للثورة".

لتنتهي الوقفة الاحتجاجية بزغاريد الأمهات وترديد شعار " .Jin, Jiyan, Azadîالمرأة، الحياة، الحرية".

(خ ع/آ)

ANHA