​​​​​​​دعم مقاومة حفتانين التاريخية واجب والوحدة الوطنية كفيلة بردع الهجمات

يبدي مقاتلو قوات الدفاع الشعبي HPG ضمن إطار حق الدفاع المشروع، مقاومة عظيمة في مناطق حق الدفاع المشروع وبشكلٍ خاص في منطقة حفتانين، في وجه الهجمات التركية الأخيرة التي بدأت في 16 حزيران، وفي نفس السياق كثّف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته هجماتهم على مناطق شمال وشرق سوريا.

مقاتلو قوات الدفاع الشعبي وشعب كردستان لهم دور بارز في إفشال مخططات الاحتلال التركي في المنطقة، ويشدد في هذا الصدد أهالي مناطق شمال وشرق سوريا على ضرورة تصعيد المقاومة، ورص الصفوف لردع الهجمات التركية الاحتلالية، وعدم الخضوع والخنوع للسياسات القذرة التي تتبعها تركيا بحق شعب كردستان.

علوان عباس أحد مواطني مدينة قامشلو أثنى على المقاومة التي يبديها قوات الدفاع الشعبي وشعب المنطقة في وجه الاحتلال التركي، وقال: "يجب على كافة أبناء المنطقة وشمال وشرق سوريا أن يكونوا يدًا واحدة ضد هجمات الاحتلال التركي ومخططاته في المنطقة، وتصعيد المقاومة ضد هذه الهجمات".

تركيا تستهدف كافة المكونات

ونوهّ عباس أن الاحتلال التركي لا يستهدف مكونًا أو منطقة واحدة فقط، بل يستهدف كافة المكونات الموجودة في شمال وشرق سوريا، وطالب كافة مكونات شمال وشرق سوريا برص الصفوف، والسير على خط النضال والمقاومة، كما طالب المنظمات الدولية والأمم المتحدة بالخروج عن صمتها ولجم تركيا.

أما المواطن ماهر حسين فأوضح أن مقاومة الشعب الكردي مستمرة في وجه الهجمات التركية في شمال وشرق سوريا وكردستان، وقال: "يتطلب من الشعب الكردي مساندة مقاومة حفتانين ضد الاحتلال التركي".

ونوه ماهر أن على الشعب الكردي الإدراك جيدًا بأن هذه الهجمات تستهدف وجوده، وكافة أبناء الشعب الكردي معنيون بهذه الهجمات، وعليهم توحيد صفوفهم في أقرب وقت ممكن، وقال: "منذ أعوام ونحن نطالب بتوحيد الصف، وحدة الصف كفيلة بردع كافة الهجمات وحملات الإبادة التي نتعرض لها".

مقاومة حفتانين ستُسَجل في تاريخ الشعب الكردي

وبدوره أشار المواطن صالح العمر إلى أن مقاتلي قوات الدفاع الشعبي HPG يبدون مقاومة عظيمة في حفتانين، ويتطلب من كل كردي دعم هذه المقاومة، وقال: "هذه المقاومة ستُسَجل في تاريخ الشعب الكردي".

ونوّه صالح: "نحن أبناء الشعب الكردي، نعلم جيدًا بأنه لا أحد يساندنا في ثورتنا، لذا يجب علينا توحيد صفوفنا، ودعم ومساندة مقاومة حفتانين، وإفشال المخططات التركية".

وبيّن العمر أن الاحتلال التركي لن يستطيع إنهاء وجود الشعب الكردي، وقال: "الشعب الكردي يناضل منذ قرون، وسيستمر في نهج النضال والمقاومة".

(كروب/أ ب)

ANHA