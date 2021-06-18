​​​​​​​دعم المهجّرات ضرورة يطرحها الكونفرانس الأول لوقف المرأة الحرة

وكانت قد بدأت أعمال الكونفرانس الأول لوقف المرأة الحرة في سوريا، تحت شعار "هناك عالم حر وحياة حرة، يجب تحقيقها"، بحضور 200 ممثلة عن كافة المؤسسات والتنظيمات النسوية في شمال وشرق سوريا.

وألقت الإدارية في وقفة المرأة الحرة، روكن قشو، كلمة باركت فيها الكونفرانس على كافة نساء سوريا والعالم، وخصّت بذكرها الحاضرات، وقالت: "المرأة عانت من العنف والظلم والذهنية الذكورية على مر التاريخ، وبدروها وقف المرأة الحرة تسعى إلى تحقيق الحرية لكافة النساء في العالم".

وبينت روكن أنهن سيعملن على إصدار مقررات هامة من أجل تحقيق هدف هذا الكونفرانس المتمثل بحماية وإحقاق حقوق المرأة.

تلا ذلك عرض سنفزيون عن أبرز أعمال وقف المرأة منذ تأسيسها قبل سبع أعوام.

وبدورها باركت الناطقة باسم مؤتمر ستار في شمال وشرق سوريا، رمزية محمد، انعقاد الكونفرانس، وقالت: "يسعى وقف المرأة الحرة لتنظيم كافة النساء في هذه المرحلة الحساسة، والتواصل مع كافة المؤسسات التي تدعمهن للتعاون معها".

وتابعت: "المرأة تحتاج لتنظيم نفسها بنفسها، ولتحقق ذلك، نعلن عن استعدادنا لمساندتها أينما وجدت"، مؤكدة على ضرورة الاستمرار بالنضال لتحقيق حرية كافة النساء.

ودعت رمزية لدعم ومساعدة المهجرات مادياً ومعنوياً حتى عودتهن لديارهن، وقالت: "معاً نبني حياة حرة، ونوصل أهداف وقف المرأة الحرة إلى كافة أنحاء العالم".

وشددت رمزية على ضرورة الوقوف في وجه السياسات التي تهدف للاعتداء على المرأة في كافة المناطق المحتلة، وقالت: "علينا الوقوف صفاً واحداً في وجه المحتل".

من جانبها ، بينت عضوة منسقية مجلس عشتار في مخمور، برمال جولمرك، أن عقد هذا الكونفرانس في هذه المرحلة الحساسة خطوة هامة جداً، وقالت: " ثورة روج آفا رسمت طريق الحرية أمام كافة نساء العالم اللواتي انتفضن في وجه الذهنيات الذكورية".

وأوضحت برمال أن المرأة حققت نجاحات كبيرة من كافة النواحي التدريبية والمعنوية والنفسية، وقالت: "من المهام الأساسية لوقفة المرأة الحرة تدريب المرأة وتعريفها بحريتها وحقوقها" ، مشددة على ضرورة الإصرار في تحقيق الحرية.

وبعد الانتهاء من الكلمات، تم قراءة تقرير أعمال الوقف لسبعة أعوام ماضية، والنقاش عليها من قبل الحضور، من ثم النقاش على الوضع السياسي ووضع المرأة في المنطقة.

وبعدها أغلق الكونفرانس أمام وسائل الإعلام للنقاش على الوضع التنظيمي لوقف المرأة الحرة في سوريا.

(كروب/ س ر)

ANHA