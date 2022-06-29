​​​​​​​دائرة الامتحانات في إقليم الجزيرة: انتهت امتحانات الدراسة الحرّة بنجاح

أعلنت هيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا عن نظام الدراسة الحرّة للشهادتين الإعدادية والثانوية لأول مرّة خلال العام الدراسي 2021-2022، وقد انتهت الامتحانات هذا العام في الـ 19 من حزيران الجاري. وفيما يخصّ طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية الذين درسوا في المدارس وفقاً لنظام التعليم العام فقد استبدل نظام إجراء الامتحانات المشتركة بنظام التقييم.

تحدّث عضو دائرة الامتحانات في إقليم الجزيرة عبد العزيز برزنجي لوكالتنا عن تقييم امتحانات نظام الدراسة الحرّة والعامة، إضافةً لمعدّل نجاح الطلاب.

وأكّد برزنجي على إجرائهم لامتحانات نظام الدراسة الحرّة بنجاح رغم أنّها التجربة الأولى، وقال: "فيما يخصّ طلاب التعليم العام الذين يداومون في المدرسة بانتظام فسيكون بإمكان نظام التقييم تقييم مستواهم الحقيقي بشكلٍ أفضل. ويشمل هذا التقييم أيضاً إجراء الامتحانات".

ذكر برزنجي أنّ الحد الأعلى لدرجات الشهادة الإعدادية هو 800 ويبلغ الحد الأدنى للنجاح 320 درجة. فيما يبلغ الحدّ الأعلى لدرجات الشهادة الثانوية 700 ويبلغ الحدّ الأدنى للنجاح 280 درجة وأضاف: "كما يرسب الطالب في حال كان راسباً في ثلاث مواد. أما في حال كان راسباً في مادتين اثنين فيشترط أن يكون مجموع درجات المادتين أعلى من الربع ليعتبر ناجحاً".

وبحسب دائرة الامتحانات في إقليم الجزيرة فقد بلغ عدد الطلاب الذين تقدّموا لامتحانات الدراسة الحرّة 359 طالباً وطالبة للشهادة الثانوية، 330 منهم طلبة الشهادة الثانوية و29 منهم طلبة الشهادة الإعدادية. فيما بلغ عدد الطلاب الذين درسوا وفقاً للتعليم العام 4 آلاف و649 طالباً وطالبة للشهادة الإعدادية، وألفين و53 طالباً وطالبة للشهادة الثانوية.

علّق برزنجي على معدّل النجاح في كلا النظامين قائلاً: "بخصوص طلاب التقييم فإنّ المعدّل بلغ 85 بالمئة أما بخصوص طلاب نظام الدراسة الحرّة فقد بلغ معدّل النجاح 45 بالمئة".

وتابع قائلاً: "تم ضبط ثلاث حالات غش في امتحانات الدراسة الحرة وجرى حرمانهم هذا العام ولن يتمكّنوا من التقدّم للامتحانات حتّى العام القادم".

عن على موعد صدور نتائج امتحانات الدراسة الحرّة ونتائج التعليم العام قال برزنجي: "إنّ النتائج جاهزة، وسيتم إصدارها خلال فترة قصيرة".

والجدير بالذكر، إنّ هيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا قد أعلنت في الـ 13 من حزيران الجاري عن إجراء امتحان آخر (تكميلي) للطلاب المتقدّمين لدراسة الشهادة الثانوية وفقاً لنظام الدراسة الحرّة. وستُجرى الامتحانات خلال الفترة الممتدّة بين 17- 25 من تموز القادم.

(ر)

ANHA