​​​​​​​دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية: لا لقاءات سياسية بيننا وبين دمشق

وجاء في تصريح للمتحدث باسم دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم "تداولت في الآونة الأخيرة، بعض الأطراف والجهات خبراً مفاده بأن هناك لقاءات بين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومجلس سوريا الديمقراطية من جهة والحكومة السورية من جهة أخرى، حيث ذهب البعض نحو تجاوز اللقاءات والحديث عن شروط ونقاط خلافية وما شابه؛ في الوقت الذي نؤكد فيه التزامنا بمبادئ الحوار الوطني لما يضمن الاستقرار والتفاهم السوري - السوري، فإننا نؤكد أيضاً أنه لم تحدث أي لقاءات سياسية بيننا وبين دمشق، ويوجد تفاهم بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري في كوباني ومنبج ضمن تفاهم واتفاقية حفظ الحدود عام 2019 فقط. وكل ما يتم تناوله خارج الإطار الرسمي باسم الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية لا أساس له من الصحة".

(ل م)