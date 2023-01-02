​​​​​​​داعش يتبنى تفجير كابول الأخير

وأدى انفجار عند مدخل قاعدة جوية عسكرية في العاصمة الأفغانية، كابول، صباح أمس الأحد إلى سقوط 10 قتلى على الأقل وإصابة 8 آخرين، استهدف نقطة تفتيش للشرطة، حسبما أعلن مسؤول لوكالة فرانس برس.

واليوم، أعلن مرتزقة داعش مسؤوليتهم عن الهجوم، حسب ما نقلت شبكة العربية.

ولطالما شهدت أفغانستان منذ وصول طالبان إلى سدة الحكم هجمات وتفجيرات استهدفت العاصمة الأفغانية، تبنى أغلبها مرتزقة داعش، وكان آخرها الهجوم المسلح الذي استهدف السفارة الباكستانية.

وأصيب وقتها حارس أمن باكستاني في الهجوم الذي وصفته باكستان بأنه "محاولة لاغتيال رئيس بعثتها" الذي لم يصب بأذى.

وسبق لداعش أيضاً أن أعلن مسؤوليته عن هجوم استهدف السفارة الروسية في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي.

(د ع)