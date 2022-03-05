​​​​​​​داعش يتبنى هجوم مسجد بيشاور وباكستان تتوعد بمحاسبة المدبرين

وتعهد المسؤولون في باكستان، اليوم السبت، بمطاردة واعتقال العقول المدبرة للهجوم الدموي على مسجد بمدينة بيشاور أمس الجمعة، والذي تبنته جماعة تابعة لمرتزقة داعش، حيث أسفر الهجوم عن مقتل 57 شخصاً وإصابة قرابة 200.

وقال وزير الإعلام الباكستاني فؤاد تشودري، في بيان إنه "تم تشكيل ثلاث فرق تحقيق لدراسة الأدلة الجنائية ولقطات كاميرات المراقبة لتعقب منظمي الهجوم".

وفي لقطات كاميرات المراقبة التي شاهدتها وكالة "أسوشيتد برس"، أخفى المهاجم الوحيد قنبلته تحت وشاح أسود كبير".

وأظهرت اللقطات أن المفجر كان يتحرك بسرعة في شارع ضيق باتجاه مدخل المسجد. وأطلق النار على الشرطة التي تحمي المسجد قبل دخوله.

ووقع الهجوم عند أداء صلاة الجمعة.

(د ع)