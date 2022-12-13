​​​​​​​داعش يتبنى الهجوم على فندق في العاصمة الأفغانية

أعلن داعش مسؤوليته عن هجوم منسق على فندق في العاصمة الأفغانية، أسفر عن مقتل ثلاثة مهاجمين وإصابة ما لا يقل عن اثنين من نزلاء الفندق أثناء محاولتهم الهرب بالقفز من نافذة.

وأدى الهجوم على الفندق بعد ظهر يوم الإثنين، إلى تصاعد أعمدة الدخان من المبنى المكون من 10 طوابق في قلب كابل، وفقاً لصور نشرت على وسائل التواصل الافتراضي. وأفاد سكان بوقوع انفجارات وإطلاق نار.

وبعد ساعات من الهجوم، أعلن داعش- ولاية خراسان مسؤوليته عن الهجوم.

وفي بيان نقلته إحدى قنوات تليغرام التي يستخدمها داعش، قال إن "اثنين من عناصره استهدفوا الفندق الذي يتردد عليه دبلوماسيون وتملكه الصين الشيوعية".

وحسب البيان فجر مهاجمان من داعش، حقيبتين تحويان متفجرات كانتا قد تركتا في الفندق في وقت سابق، وأشعلوا النار في جزء من الفندق.

وهز انفجار أمس الإثنين، حياً سكنياً يقطنه رجال أعمال صينيون، وسط العاصمة الأفغانية كابول، أعقبه إطلاق نار، حسب شاهد عيان تحدث لوكالة "فرانس برس".

وذكرت وسائل إعلام أن دوي انفجار قوي وإطلاق نار، سمع في "بيت ضيافة" عادة ما ينزل فيه رجال أعمال صينيون بالعاصمة الأفغانية، كابول.

(م ش)