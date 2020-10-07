​​​​​​​داعش يشن هجومًا على قوات الحكومة شرق حمص

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مرتزقة داعش شنوا هجومًا على قوات الحكومة في بادية السخنة شرق حمص.

جاء هذا، فيما كثفت المقاتلات الروسية من غاراتها على مواقع المرتزقة في مناطق بمثلث حماة – حلب - الرقة ضمن البادية.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، تجددت الاشتباكات بين قوات الحكومة من جهة ومرتزقة داعش من جهة أخرى، في مثلث حلب - حماة - الرقة ضمن البادية.

وكان المرصد السوري، أفاد قبل يومين بمقتل 8 من عناصر قوات الحكومة إثر اشتباكات مع مرتزقة داعش في البادية السورية ضمن مثلث حماة – حلب – الرقة، فيما قُتل 3 عناصر من قوات الحكومة، و17مرتزقًا في اشتباكات في البادية الغربية لدير الزور.

(ي م)