​​​​​​​داعش يكثف هجماته في العراق بالتزامن مع كورونا

وكشفت المصادر، وبعضهم مسؤولون محليون في تلك المناطق، عن أن الهجمات التي يشنها المسلحون تستهدف عناصر الأمن ودورياتهم ونقاط المرابطة بشكل مكثف، وأيضا المتعاونين مع القوات الأمنية وقادة الحشد العشائري المحلي.

وقالت مصادر أمنية لموقع "الحرة" إنه تم تسجيل نشاط كثيف لمرتزقة داعش في سبعة مناطق على الحدود الفاصلة بين محافظة صلاح الدين وديالى بالإضافة الى تلال حمرين وشمال الشرقاط.

وقال مسؤول رفيع في الجيش العراقي، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن "العناصر الإرهابية تستغل حظر التجوال، وانشغال القوات الأمنية بتوزيع المساعدات وفرض إجراءات العزل الصحي لتوسيع عملياتها".

وأضاف المسؤول لموقع "الحرة" إن "القوات الأمنية ومن ضمنها الحشد الشعبي سجلت نحو خمسين هجوماً وتحركاً لداعش خلال الأسبوعين الأخيرين فحسب، بارتفاع عن نحو عشرين هجوماً فقط طوال شهري يناير وفبراير الماضيين".

وهذه المناطق خالية من السكان تقريباً بعد أن تم تهجير سكانها أثناء العمليات العسكرية ضد داعش، ولم يتم إعادة السكان إليها، حيث يتنقل عناصر المرتزقة بين القرى المهجورة الواقعة على ضفاف نهر دجلة بحرية، بالإضافة إلى تمكنه من إنشاء أنفاق وقنوات نقل ومخازن مع ملاجئ عديدة، بحسب تلك المصادر.

وأشار مركز الإعلام الرقمي العراقي إلى عودة نشاط مرتزقة داعش على منصات التواصل الاجتماعي، وزيادة في أعداد حسابات أنصاره وبحسب بيان للمركز فإن أعداد حسابات أعضاء داعش وأنصارهم على منصات التواصل الاجتماعي وخصوصا الفيسبوك، تنامت وتزايدت، وقد جاءت هذه العودة خلال الأشهر الماضية التي رافقت أزمة جائحة كورونا.

وقال المركز إن هذا التوقيت أدى إلى تأخير استجابة دعم الفيسبوك لطلبات حذف الحسابات التي استغل أصحابها هذا، وقاموا بنشر عملياتهم الإرهابية والترويج لها عبر المنصة.

وحذر المركز مستخدمي مواقع التواصل من "التفاعل مع هذه المنشورات حتى لو كان بانتقادها من خلال التعليقات أو مشاركتها، مما يؤدي إلى الترويج المجاني لها دون قصد".

وقالت صحيفة جيروزالم بوست الإسرائيلية الخميس إن "منظمات إرهابية تقوم باستغلال انتشار جائحة كورونا لتوسيع نشاطاتها"، مستشهدة بقيام مرتزقة داعش بتكثيف هجماتهم في دولة تشاد الأفريقية التي تكافح لتطويق انتشار فيروس كورونا.

وخلال هذا الأسبوع شنت مرتزقة داعش هجمات في أغلب المناطق الحدودية الواقعة بين نفطخانة وجلولاء في ديالى إلى الحويجة في كركوك، كما أن القوات الأمنية تحاول السيطرة على تحركات التنظيم في تلك المناطق.

وتداهم القوى الأمنية العراقية بعض تلك المخابئ، لكن هناك خطورة عالية ترافق التحركات الأمنية التي تجرى على نطاق محدود، ففي الأسبوع الماضي قام مرتزقة داعش بتفجير نفق في تلال حمرين دخل إليه ضابط وستة جنود في الشرطة الاتحادية بحثاً عن عناصر التنظيم، وقتلوهم جميعاً.

(م ش)