​​​​​​​داعش يهاجم مواقع تابعة لقوات حكومة دمشق قرب محطة T2 في عمق البادية

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مرتزقة داعش نفذوا هجوماً واسعاً، في ساعات الصباح الأولى من اليوم الأحد، على مواقع تابعة لقوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها، قرب قرية الصواب عند محطة T2 في عمق البادية، شرق حمص، مستغلين الظروف الجوية والعاصفة الغبارية التي تضرب المنطقة، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر البشرية.

وأول أمس، تعرضت سيارة تقلّ 3 عناصر من قوات حكومة دمشق، لهجوم مسلح قرب منطقة سبخة الملح شرق تدمر، بريف حمص الشرقي، مما أدى إلى مقتلهم جميعاً.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري، 115 قتيلاً منذ مطلع العام 2022، وهم: 69 من مرتزقة داعش قتلوا باستهدافات جوية روسية طالت مناطق يتوارون فيها في أماكن متفرقة من بادية حمص والسويداء وحماة والرقة ودير الزور وحلب.

و46 من قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها، قتلوا ضمن مناطق متفرقة من البادية، عبر هجمات لمرتزقة داعش تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب.

(د ع)