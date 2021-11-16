​​​​​​​داعش يهاجم مواقع حكومة دمشق في باديتي دير الزور الجنوبي والرصافة بريف الرقة

وشن مرتزقة داعش هجومًا واسعًا على مواقع لقوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها في بادية دير الزور الجنوبي، وقرية غانم علي وبادية الرصافة في ريف الرقة، وذلك خلال ساعات الصباح الأولى من اليوم الثلاثاء، “مستغلين الأجواء الضبابية”، وسط معلومات عن سقوط خسائر بشرية في صفوف قوات حكومة دمشق، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

تزامنًا مع ذلك، استقدمت قوات حكومة دمشق تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المناطق التي تعرضت لهجمات من قِبل مرتزقة داعش.

وفي وقت سابق من اليوم، استهدفت 4 مقاتلات روسية بأكثر من 25 ضربة جوية مواقع انتشار مرتزقة داعش في البادية منذ ساعات الصباح الأولى، بالتزامن مع تحليق عدة طائرات استطلاع في أجواء المنطقة.

(ش ع)