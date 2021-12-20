​​​​​​​داعش يهاجم مجدداً مجموعات تابعة لحكومة دمشق في بادية دير الزور

وهاجم مرتزقة داعش مساء أمس الأحد، نقاطًا لجماعات “القاطرجي والدفاع الوطني” التابعة لحكومة دمشق، في محيط حقل الخراطة النفطي في بادية دير الزور الجنوبية الغربية، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأسفر الهجوم عن سقوط نحو 12 جريحًا من عناصر “القاطرجي والدفاع الوطني” جرى سحبهم بعد وصول مؤازرات لقوات حكومة دمشق إلى المنطقة وتدخل الطيران الحربي.

وفي 2 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، شن مرتزقة داعش هجومًا عنيفًا على نقاط ومواقع عناصر ما يسمى “الدفاع الوطني” التابعة لحكومة دمشق، والمتمركزة على طريق المدحول ببادية المسرب في ريف دير الزور الغربي، على مقربة من الموقع الذي جرى استهداف حافلة تعود لعمال وموظفي حقل الخراطة النفطي فيه، والذي أودى بحياة 10 أشخاص بعد استهداف الحافلة التي كانت تقلهم بعبوة ناسفة.

(ل د)