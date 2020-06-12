​​​​​​​داعش تنشط من جديد في المناطق المحتلة

وأفادت مصادر من داخل بلدة العلي باجلية المحتلة في الريف الشمالي لكري سبي، بظهور كتابات على جدران المنازل والمدارس في الشوارع الرئيسة، تضمنت شعارات لمرتزقة داعش تتوعد فيها الأهالي.

وتضمنت الشعارات التي شوهدت على الجدران عبارات من قبيل "توبوا إلى بارئكم، الدولة باقية، الدولة الإسلامية قادمة يا صحوات الردة، عودوا إلى الله".

وبحسب المصادر فإن الشعارات ظهرت يوم أمس، على جدران الشوارع الرئيسة للبلدة، وعلى جدار مدرسة على باجلية للتعليم الأساسي.

المصادر أوضحت أن المناطق المحتلة شهدت في الآونة الأخيرة عودة عدد من قيادات مرتزقة داعش إلى المناطق التي تحتلها تركيا ومرتزقتها، وكان آخرهم المدعو خالد العقال أحد أبرز قيادات المرتزقة في المنطقة، والمسؤول الإعلامي للمرتزقة خلال سيطرتهم على المنطقة سابقاً.

ولا يقتصر ظهور مرتزقة داعش على عدة كتابات جدارية، فلم يخف على أحد الشعارات التي رددتها مرتزقة ما يسمى "الجيش الوطني" خلال احتلالها عدة مناطق في شمال وشرق سوريا، في حين يبقى السيناريو العفريني خير شاهد على النهج الداعشي في المناطق المحتلة.

ويعد ظهور هذه الكتابات هو الثاني خلال أشهر، ففي أواخر شهر آذار/ مارس الفائت ظهرت العديد من الكتابات الداعمة لمرتزقة داعش على جدران البلدة، لكن مرتزقة ما يسمى "الجيش الوطني" سارعت إلى إخفائها، الأمر الذي أثار حينها حالة من السخط الشعبي وخروج الأهالي في مظاهرات ضد السياسة المتبعة وحالة الفلتان الأمني في المناطق المحتلة.

(ع أ/ك)

ANHA