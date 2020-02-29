​​​​​​​وقفة المرأة المثقّفة تدعو المنظّمات للوفاء بواجباتها تجاه القائد أوجلان

يواصل أهالي قامشلو اعتصامهم في الخيمة الّتي نُصبت أمام مفوضيّة الأمم المتّحدة في حيّ السّياحيّ، مطالبين الجهات المعنيّة بالكشف عن صحّة القائد أوجلان.

وتوافد اليوم إلى الخيمة، أهالي ناحية عامودا.

وتحت الخيمة، تحدّث عضو مجلس ناحية عامودا محمد جولي، وقال: "نحن لا نقبل هذه الانتهاكات الّتي تُمارس تجاه القائد عبد الله أوجلان، ونقول إنّهم لا يستطيعون إبعادنا من فكر القائد".

بعدها أدلت وقفة المرأة المثقّفة بياناً إلى الرّأي العام، قُرِئ من قبل إداريّة الوقفة آهين محمد.

وجاء في البيان:

"ندين العزلة المفروضة على القائد أوجلان، فهدف الدّولة التّركيّة من العزلة منع القائد من تقديم مقترحاته وآرائه بشكلّ حرّ للرّأي العام، لأنّها تعلم أنّ آراءه تقدّم حلولاً للشّرق الأوسط، كما تواصل الدّولة التّركيّة سياسة إنهاء وجود الشّعب الكرديّ.

في الوقت نفسه، يريد القائد أن يعرّف القضيّة الكرديّة للرّأي العام. كما يريد أن يعيش الشّعب الكرديّ بحرّية كالشّعوب الأخرى في العالم. فالشّعب الكرديّ له هوية وتاريخ وثقافة، ومع ذلك سعت الدّولة التّركيّة المحتلّة دائماً إلى أن توضّح للعالم الخارجي أنّ هذه مشكلة داخليّة، لكن المشكلة الكرديّة لم تكن أبداً مشكلة داخليّة؛ بل المشكلة الكرديّة مشكلة دوليّة.

فنحن كرابطة المثقّفات نقف ضدّ هذه السّياسات القذرة والقاسية والإنكار والتّدمير، ولن نقبل هذه العزلة على القائد عبد الله أوجلان، ونعتبر هذه العزلة ضدّنا أيضاً.

على هذا الأساس، ندعو المنظّمات الدّوليّة ذات الصّلة للوفاء بواجباتها ومسؤوليّاتها على الفور، بالضّغط على تركيّا والسّماح للمحامِين وعائلة أوجلان بالالتقاء به. لمعرفة حالته الصّحّيّة، وأنّنا لم نتوقّف عن فعاليّتنا في الشّوارع حتّى الكشف عن صحّة القائد.

كما ندعو الشّعب الكرديّ والإنسانيّة المتقدّمة للقيام بواجبهم تجاه القائد".

(كروب/س و)

ANHA