​​​​​​​وشاح الـ YPJ رمز لاحتفالات يوم المرأة العالمي

بحلول مناسبة الـ8 آذار، يوم المرأة العالمي، وضع مؤتمر ستار في روج آفا برنامجاً، استعداداً للاحتفالية تحت شعار "نضالنا حريتنا مقاومتنا نصر".

وشكّل مؤتمر ستار لجنة مكونة من (الاتحاد النسائي السرياني، النساء العربيات، منظمة سارة لمناهضة العنف ضد المرأة، مجلس المرأة السورية، مجلس المرأة في شمال شرق سوريا، هيئة المرأة في إقليم الجزيرة، الهلال الذهبي وغيرها من التنظيمات النسائية) للتحضير للمناسبة.

وحول برنامج هذا العام، التقت مراسلة وكالتنا مع الناطقة باسم مؤتمر ستار في روج آفا أفين سويد التي قالت إن يوم 8 آذار من هذا العام يعدّ يوم النضال.

وأضافت أفين سويد:" في الـ9 من تشرين الأول عام 2019 تعرضت مناطق شمال شرق سوريا لهجمات عنيفة، واحتلال عدد من المناطق وقراها، واستُهدفت المرأة بشكل خاص، فبتاريخ 12 من الشهر نفسه تم استهداف هفرين خلف الباحثة عن الحرية والسلام، وأيضاً استشهاد الأم عقيدة، لكن وعلى الرغم من كل ذلك فقد قاومت المرأة أمام التهديدات وهجمات الاحتلال التركي".

وأشارت أفين إلى أن هذا العام يختلف عن غيره، حيث سترتدي النساء اللباس الفلكلوري، وسيجعلن من وشاح مقاتلات وحدات حماية المرأة الـ YPJ رمزاً للاحتفالات، وتتشكل لوحة فسيفسائية أيضاَ بانضمام المكونات.

وكشفت أفين سويد عن البرنامج التي سيبدأ من 1 آذار ولغاية 8 من آذار، ويتضمن مجموعة من الفعاليات المتنوعة وهي كالتالي:

في 1 من آذار سيدلى ببيان في المخيمات، للأهالي الذين هُجّروا قسراً بسبب هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته في مخيم "واشوكاني وتل السمن ومخيمات مقاطعة الشهباء"، بالإضافة إلى افتتاح مهرجان المرأة المثقفة في إقليم الجزيرة.

في 2 و 3 آذار ستُعقد سلسلة اجتماعات في كافة مناطق شمال وشرق سوريا إلى جانب عرض سنفزيون يتضمن أفلاماً قصيرة عن المرأة في الرقة.

في 4 آذار زيارة قرية المرأة (JIN WAR) وهنا سيتم تحضير برنامج خاص بالمرأة مع إدارة القرية، كما سيتم تنظيم المسيرات بالمشاعل في بعض المناطق.

في 5 آذار يُعقد منتدى عن وضع المرأة في الأزمة السورية في إقليم الجزيرة، بالإضافة إلى زيارة مزارات الشهداء في كل المدن.

في 6 آذار تُنصب خيمة في إقليم الجزيرة من قبل الهلال الذهبي، لعرض تراث كافة المكونات (الكرد، العرب، السريان)وغيرهم.

وفي 7 آذار سيتم زيارة جرحى الحرب و أسايش المرأة، ووحدات حماية المجتمع والمرأة، بالإضافة إلى زيارة الأماكن الأثرية.

في 8 آذار ستنظم احتفالات على مستوى المقاطعات بمشاركة كافة النساء من جميع المكونات.

وقالت أفين إنه يحق لإدارة المقاطعات تنظيم بعض الفعاليات حسب خصوصيتها.

وفي ختام الحديث، أوضحت الناطقة باسم مؤتمر ستار في روج آفا أفين سويد أنه في كل عام يزداد نضال المرأة، وبالأخص المرأة الكردية التي أصبحت مثالاً لجميع نساء العالم، ابتداءً من الشهيدة سارة وصولاً إلى الشهيدة هفرين خلف والأم عقيدة، وعاهدت على استمرار النضال ضد جميع المعوقات التي تواجه المرأة وحريتها".

(س و)

ANHA