​​​​​​​وزير خارجية لوكسمبورغ: لا يحق لتركيا طلب العمل بالمادة الخامسة في حلف الناتو

وقال وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسيلبورن، اليوم بأن تركيا لم تشاور حلف شمال الأطلسي "الناتو" بشأن عمليتها العسكرية في إدلب السورية، لذلك لن يكون لها الحق في طلب العمل بالمادة رقم 5 في ميثاق الحلف.

وأوضح: "تركيا لم تشاور "الناتو" في عمليتها العسكرية، لذلك ليس لها الحق في مطالبة الحلف بتطبيق المادة رقم 5 من ميثاق الحلف".

ويعقد حلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم اجتماعاً بناء على طلب تركيا لإجراء مشاورات بشأن مقتل جنودها في إدلب, لكن ذلك لا يلبي طموح تركيا حيث ستكون المشاورات بموجب البند الرابع وليس الخامس.

وكانت تركيا أقرت بمقتل 33 من جنودها من جراء غارات جوية على إدلب، الخميس، فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدد القتلى بلغ 34.

(ي ح)