​​​​​​​وزير الخارجيّة المصريّ: الاتّفاق بين تركيّا وفايز السّراج غير قانونيّ وهو والعدم سواء

وقال وزير الخارجيّة المصريّ سامح شكري عبر إحدى الفضائيّات العربيّة، إنّ موقع مصر بالنّسبة لليبيا يدفع القاهرة للدّخول في أيّ ترسيم حدود مباشر، يتّفق مع قواعد القانون.

وأضاف أنّ الاتّفاق الّذي تمّ التّوصّل إليه بين رئيس الحكومة اللّيبيّة فايز السّرّاج وتركيّا "من النّاحية الفنّية ليس فيه تعدٍّ على الحقوق المصريّة ولكن هذا الاتّفاق غير قانونيّ وهو والعدم سواء".

وأشار شكري إلى أنّ الهدف من ذهاب مصر إلى مؤتمر برلين يكمن في "أن تجتمع الدّول الإقليميّة ذات التّأثير والدّول دائمة العضويّة بمجلس الأمن لوضع خارطة الطّريق والعناصر الضّروريّة لاستعادة الاستقرار إلى ليبيا".

المصدر: وكالات+ RT