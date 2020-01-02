​​​​​​​وجهاءُ العشائر: بعض الأحزاب الكرديّة تتهرب من عقد مؤتمر وطني كردستاني

تتعالى الأصوات الدّاعية إلى ضرورة انعقاد المؤتمر الوطنيّ الكردستانيّ نتيجة الخطر والتّهديدات الّتي تتعرّض لها المنطقة برمّتها، وبشكل خاصّ مناطق شمال وشرق سوريّا.

وفي هذا السّياق أجرت وكالتنا ANHA لقاءً مع عدد من وجهاء العشائر والأعيان في منطقة ديرك للحديث حول مساعي توحيد الصّفّ الكرديّ، وعقد مؤتمر وطنيّ كردستانيّ.

حوّاس جديع رئيس مجلس العشائر والأعيان في المنطقة الشّرقيّة قالَ: "إنّ المجلس سعى منذ البداية إلى التّقريب بين الأحزاب الكرديّة لتوحيد الصّفّ الكرديّ، وخاصّة في هذا الظّرف الحسّاس الّذي تمرّ به المنطقة".

وأضاف: "إنّ دولاً مثل أمريكا وروسيا والعديد من الدّول الأوروبّية تدخّلت في الأزمة السّوريّة لمصالحها وأجنداتها الخاصّة على حساب شعوب المنطقة، والآن تتعرّض المنطقة للاحتلال من قبل تركيّا ومرتزقتها، لذا يتطلّب من العشائر وجميع الأطراف والأحزاب السّياسيّة الكرديّة توحيد الصّفّ الكرديّ، والوقوف في وجه التّهديدات والخطر الّذي تتعرّض له شعوب المنطقة".

وقالَ جديع: "إنّ عدم الاتّفاق والتّقارب بينَ الأحزاب الكرديّة حيال هذه الهجمات، سيؤثّر سلباً على إرادة الشّعب الكرديّ".

أضافَ جديع أنّ بعض الأطراف والأحزاب الكرديّة لا زالت تتهرّب بحجّة أنّ الوقت غير مناسب لانعقاد مؤتمر وطنيّ كردستانيّ، وقال: "إذا كانَ الوقت غير مناسب في هذه المرحلة المصيريّة الحسّاسة الّتي تتعرّض المنطقة برمّتها للخطر والتّهديدات القائمة من الفاشيّة التّركيّة، فمتى يكون الوقت مناسب؟"

وشدّد جديع على أنّ مجلس العشائر والأعيان يساندُ مبادرة قائد قوّات سوريّا الدّيمقراطيّة "الّتي تعتبر خطوة إيجابيّة في توحيد الصّفّ الكرديّ، وتحرير المناطق الّتي احتلّتها الفاشيّة التّركيّة ومرتزقتها".

وبدوره تحدّث عبد اللّطيف محمّد مصطفى عضو مجلس العشائر والأعيان، وقال: "إنّ أجزاء كردستان الأربعة تتعرّض لأفظع الجرائم الوحشيّة، الأمر الّذي يتطلّب توحيد الصّفّ الكرديّ، وعقد مؤتمر وطنيّ كردستانيّ عاجلاً غير آجل".

ونوّه مصطفى إلى أنّ أيّ تأخير في انعقاد المؤتمر الوطنيّ الكردستانيّ ليس من مصلحة الشّعب الكرديّ، لأنّ أيّ طرف يعارض انعقاد المؤتمر الوطنيّ الكردستانيّ عليه أن يراجع نفسه، فالشّعب الكرديّ واحد لا يتجزّأ رغم الحدود المصطنعة الّتي رسمها الاستعمار، وعلى الجميع أن يتحلّى بذهنيّة حرّة لخدمة القضيّة والشّعب الكرديّ في الأجزاء الكردستانيّة عامّة".

وبدوره تحدّث حسن عبد الرّحمن عضو مجلس العشائر والأعيان، وقال: "إنّ الدّعوة الّتي أطلقها KNK هي خطوة مباركة في هذه المرحلة التّاريخيّة، لذا نساند ونؤيّد وندعم هذه المبادرة لتوحيد الصّفّ الكرديّ، والّتي هي مطلب الشّارع الكرديّ".

واختتم حسن عبد الرّحمن حديثه بالقول: "رغم الخلافات الحزبيّة الّتي لم ترتقِ إلى مستوى تصعيديّ بينَ الأطراف السّياسيّة يتوجّب توحيد الصّفوف، وتقبّل الأفكار لمناقشة الوضع الّذي تمرّ به منطقة شمال وشرق سوريّا، ووضع الخلافات جانباً لما فيه مصلحة الشّعب الكرديّ".

(ك)

ANHA