​​​​​​​واشنطن وطالبان توصّلا لهدنة سيتمّ تطبيقها قريباً

وأضاف المسؤول أنّ اتّفاق الهدنة الّتي ستدوم سبعة أيّام، ستقتضي "خفض العنف"، لتتبعها محادثات سلام مع كافّة الأطراف الأفغانيّة، تستمرّ لـ10 أيام، وتكون "محدّدة للغاية"، وتشمل جميع البلاد، بما في ذلك القوّات الأفغانيّة.

وكان وزيرا الخارجيّة والدّفاع الأميركيَّان، مايك بومبيو ومارك إسبر، قد ألتقيا في وقت سابق اليوم مع الرّئيس الأفغانيّ، أشرف غني، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

وأمس الخميس، أعلن الرّئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، أنّ الولايات المتّحدة "قريبة جدّاً" من إبرام اتّفاق سلام مع حركة "طالبان" في أفغانستان.

وقال ترامب، في مقابلة إذاعيّة: "أعتقد أنّنا قريبون جدّاً منه. أعتقد أنّ هناك فرصاً جيّدة للتوصّل لاتّفاق، وسنرى"، مضيفاً في الوقت نفسه أنّ: "هذا لا يعني أنّه سيكون لدينا حتماً اتّفاق، ولكنّنا سنعلم خلال الأسبوعين المقبلين".

المصدر: وكالات