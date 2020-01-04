​​​​​​​واشنطن وحلفاءها أوقفوا تدريب القوات العراقية

وذكر الفريق في الجيش الألماني ايريش فيفر في رسالة إلى نواب ألمان أن الولايات المتحدة، وحلفاءها أوقفوا تدريب القوات العراقية بشكل مؤقت، نتيجة التهديد المتزايد، الذي تواجهه تلك الدول بعد مقتل قاسم سليماني .

وقال الضابط الألماني: إن واشنطن قررت زيادة مستوى الحماية للقوات المنتشرة بالعراق، ضمن عملية العزم الصلب .

وذكر فيفر في الرسالة الموجهة لأعضاء لجنتي الدفاع والعلاقات الخارجية، وتحمل تاريخ ـ الثالث من كانون الثاني ـ "جرى تعليق تدريب قوات الأمن والقوات المسلحة العراقية بكافة أنحاء العراق بشكل مؤقت".

وأضاف "إن التوجيه ملزم لكل الدول الشريكة في عملية العزم الصلب في مواقع التدريبات بالعراق".

وتنشر ألمانيا نحو 120 جندياً في العراق، ضمن عملية العزم الصلب التي تقودها الولايات المتحدة.

وبعيد ساعات من مقتل سليماني والمهندس ومرافقين لهما، قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لـ"فرانس برس": إن الولايات المتحدة بصدد نشر ما يصل إلى 3500 جندي إضافي في المنطقة، لتعزيز أمن المواقع الأمريكية.

وتوعدت إيران بالرد "في الوقت والمكان المناسبين" على مقتل قائدها العسكري الكبير على أيدي الأمريكيين، فيما حذّر العراق من "حرب مدمّرة" بعد الغارة التي نفذتها طائرة مُسيّرة.

(م ش)