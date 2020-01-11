​​​​​​​واشنطن خططت لشلّ أذرع إيران، وتتسمك بوجودها في العراق

تطرقت الصحف العالمية، اليوم، إلى خطط واشنطن في شلّ أذرع إيران في المنطقة, بالإضافة إلى وجود القوات الأمريكية في العراق.

نيويورك تايمز: حالت الولايات المتحدة دون نجاح قتل مسؤول عسكري إيراني ثانٍ

تناولت الصحف العالمية الصادرة، صباح اليوم، عدة مواضيع كان أبرزها استمرار تداعيات مقتل قاسم سليماني.

وفي هذا السياق كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أنه كانت هناك غارة جوية فاشلة في اليمن، استهدفت مسؤولاً كبيراً في قوة القدس الإيرانية، في نفس اليوم الذي تسببت فيه غارة جوية في مقتل الجنرال قاسم سليماني، وفقاً لمسؤولين أمريكيين.

يشير ذلك إلى أن إدارة ترامب لديها خطط لحملة أوسع مما كان معروفاً سابقاً، وتهدف إلى شلّ قدرة إيران على شن حروب بالوكالة في بلدان أخرى.

و بعد الضربات الصاروخية الإيرانية الانتقامية على القواعد العراقية التي تستضيف القوات الأمريكية، يبدو أن كلاً من واشنطن وطهران قد تراجعت عن تصعيد النزاع بشكل أكبر، على الأقل في الوقت الحالي.

وكانت الغارة الجوية غير الناجحة في اليمن موجهة ضد عبد الرضا شهلائي ، مسؤول في قوة القدس الإيرانية، وهي منظمة عسكرية قوية قادها الجنرال سليماني.

وول ستريت جورنال: ساعدت القناة الخلفية السويسرية في نزع فتيل الأزمة الأمريكية -الإيرانية

وبدورها قالت صحيفة وول ستريت جورنال: "أرسلت الولايات المتحدة فاكساً مشفّراً عبر السفارة السويسرية في طهران تحث إيران على عدم التصعيد ، تلتها موجة أخرى من الرسائل.

وبعد ساعات من الضربة الأمريكية التي قتلت الجنرال قاسم سليماني ، أرسلت إدارة ترامب رسالة عاجلة إلى طهران، مفادها، حثّ طهران على عدم التصعيد.

تم إرسال الفاكس المشفّر عبر السفارة السويسرية في إيران، وهي إحدى الوسائل القليلة للاتصال المباشر والسري بين الجانبين، حسبما قال مسؤولون أمريكيون.

غارديان: بومبيو: إن الولايات المتحدة ليست مستعدة لسحب قواتها من العراق

صحيفة الغارديان نقلت عن وزارة الخارجية الأمريكية قولها: إن واشنطن ليست راغبة في الرضوخ للمطالب العراقية بسحب قواتها، وإن أية مناقشات مستقبلية مع بغداد ستكون محصورة تماماً في البنية المستقبلية لقواتها في البلاد.

ويتحدى التزام القوات الأمريكية في العراق تصويت البرلمان العراقي الأسبوع الماضي، والذي يطالب جميع القوات الأمريكية بالمغادرة، في أعقاب مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية بطائرة بدون طيار في بغداد.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة مستعدة فقط لمناقشة إعادة تشكيل القوات مع العراقيين، ومساهمة أكبر من قوات الناتو.

ودافع بومبيو، الذي ما زال يتعرض لضغوط حول شرعية الهجوم، عن انتهاك السيادة العراقية، من خلال الإصرار على وجود دليل واضح على أن سليماني كان يخطط لشن هجوم وشيك على نطاق واسع على المنشآت الأمريكية في جميع أنحاء المنطقة ، بما في ذلك السفارات الأمريكية .

(م ش)