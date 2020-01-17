​​​​​​​واشنطن تقترب من فرض عقوبات على  تركيا

وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية كلارك كوبر: إن الوقت بدأ بالنفاد لمعالجة هذه القضية، وفق ما أوردته صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية.

وسنقوم بفرض عقوبات أمريكية على تركيا، رداً على شرائها لمنظومة الصواريخ الروسية بموجب قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات، CAATSA ، والذي يهدف إلى ردع أي طرف ينوي شراء صواريخ روسية الصنع.

وقال كوبر لصحيفة ذا ناشيونال: إن تركيا لديها نافذة ضيقة لمعالجة هذه القضية.

وقال كوبر:" لقد أزحنا تركيا على الفور من برنامج التصنيع المشتركة لـF-35 وكذلك جعلنا من عضويتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) محط شك.

(م ش)