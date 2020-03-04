​​​​​​​واشنطن ترفع كافة العقوبات الاقتصادية عن السودان

وأعلن محافظ بنك السودان المركزي، بدر الدين عبدالرحيم إبراهيم، أن البنك المركزي تلقى خطاباً من مدير مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية عبر وزارة الخارجية.

وأفاد الخطاب بتأكيد انتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، الصادرين منذ 12 أكتوبر2017.

وأشار إبراهيم إلى أنه بموجب إلغاء الأمرين فقد تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية، ولم يتبق ضمن العقوبات سوى بعض الأفراد والمؤسسات المرتبطين بالأحداث في دارفور.

وقررت الولايات المتحدة في 12 أكتوبر 2017، رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية عن الخرطوم، بعد فرضها مدة 20 عاماً متواصلة، على خلفية مزاعم دعم الخرطوم لـ "الإرهاب"، لكن القرار لم يجر تنفيذه.

المصدر: وكالات