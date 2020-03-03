​​​​​​​هيئة المرأة في إقليم الفرات تُهنئ الـ8 آذار وتُندد بحريق إمرالي

قُرئ البيان أمام مبنى المجلس التنفيذي بمدينة كوباني من قبل رئيسة هيئة المرأة في إقليم الفرات فرياز بركل.

ونص البيان:

"إن المرأة التي تحررت وحققت تقدماً كبيراً خلال ثورة التاسع عشر من تموز, وسطرت ملاحم التاريخ بشجاعتها وقوتها, واليوم تتعرض للعنف بجميع أشكاله من (قتل, تهجير, تدمير والتطهير العرقي)، فهذه الثورة (أي ثورة الثامن من آذار) كانت بمثابة انقلاب على الذات، وعلى العادات والتقاليد الاجتماعية التي كبلت المرأة منذ زمن بعيد، فالتغيير لم يأتِ من فراغ أو على طبق من ذهب، بل كان نتيجة نضال وتضحيات النساء.

في كل عام يأتي الربيع حاملاً معه يوماً خاصاً يعتبر من أهم محطات نضال المرأة، ويشيد بصمودها وتضحياتها والانتصارات التي حققتها عبر التاريخ، فهي نقطة البداية لنهوض وانتفاض جميع النسوة في العالم، وتحت عنوان (نضالنا حرية ومقاومتنا نصر)، تبدأ النساء في شمال وشرق سوريا باستقبال يوم المرأة العالمي ويتم تنظيم فعاليات خلاله ،حيث أن وشاح YPJ هو رمز لجميع الفعاليات والاحتفالات, وبهذا اليوم نستذكر جميع النساء الكادحات اللواتي ناضلن واستشهدن من أجل تحقيق العدالة والمساواة.

وفي الوقت الذي تستعد فيه النساء لاستقبال الثامن من آذار والاحتفال به, سارعت الدولة التركية للإعلان على لسان وزير خارجيتها عن نشوب حريق في جزيرة إمرالي، حيث يُحتجز فيها القائد الأممي والصديق الحقيقي للمرأة عبدالله اوجلان.

إن الدولة التركية تسعى وبشتى الوسائل والطرق إلى القضاء على إرادة المرأة، وسلب حقها، وإنهاء وجودها، واغتصاب أرضها، حيث تقوم باستهداف شخصيات معروفة وقادرة على تحقيق المزيد من التقدم والحرية لصالح المرأة أمثال هفرين خلف والأم عقيدة, إضافة إلى تمثيلها بجثث المقاتلات في وحدات حماية المرأة أمثال بارين وريناس وآمارة.

فمن خلال هذه الممارسات نجد بأن الدولة التركية تسعى إلى كسر إرادة وعزيمة المرأة وتخويفها لتتراجع عن دورها في حماية الأرض، وعدم الوفاء بالوعد والعهد اللذان قطعتهما المرأة على نفسها.

كما ندين ونستنكر الجريمة الوحشية التي ارتكبت بحق السيدة هدى العلي وطفلها آزاد حسين، حيث تم قتلهما على يد زوجها بطريقة وحشية في غابة كوباني.

ونُهنئ ونبارك الثامن من آذار(عيد المرأة العالمي) على جميع عوائل الشهداء، وذويهم، ونُهنئ جميع نساء العالم وندعوهم لزيادة وتيرة النضال للوصول إلى مجتمع أخلاقي وأيكولوجي حر تتمتع فيه المرأة بكامل حقوقها الاجتماعية والسياسية والقانونية.

إننا هنا من هذا المنبر ومن قلعة الصمود كوباني نتوجه بالنداء إلى جميع منظمات حقوق الإنسان والجمعيات المعنية بقضايا المرأة والطفل في العالم للانتفاض من أجل الوقوف في وجه كل من يحاول استهداف حياة المرأة".

(س ع/س و)

ANHA