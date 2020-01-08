​​​​​​​هيئة التربية في إقليم الفرات تمدّد الفصل الدراسي الأول

وأصدرت هيئة التربية والتعليم في إقليم الفرات قراراً يقضي بتمديد الفصل الدراسي الأول شهراً كاملاً لينتهي في الـ 30 من الشهر الجاري.

وأوضحت الهيئة أن الفصل الثاني يبدأ من يوم الأحد الموافق لـ 9 شباط المقبل.

وكانت هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة أصدرت قراراً يوم أمس، بتمديد الفصل الدراسي في الإقليم.

وتسبب الهجوم التركي الذي طال مناطق شمال وشرق سوريا بدءً من الـ 9 من شهر تشرين الأول للعام المنصرم بإغلاق مئات المدارس، في إقليمي الجزيرة والفرات، وهذا ما دفع مؤسسات التعليم لتمديد الفصل الدراسي، لتعويض الطلبة ما فاتهم.

ويأتي هذا في الوقت الذي ما تزال فيه عشرات المدارس مغلقة، نتيجة وقوعها على الحدود التركية، أو في القرى الواقعة على خط التماس مع جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، إذ تتعرض القرى للهجمات، وهو ما أدى إلى نزوح الأهالي وإغلاق المدارس.

(أ ك/ج)

ANHA