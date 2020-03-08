​​​​​​​هدية يوسف: المرأة في الشمال السوري أصبحت رمزاً لنساء العالم

بعد توافد النساء إلى ساحة الاحتفال الواقعة في حي الأشرفية، بدأت الاحتفالية بقراءة رسالة القائد عبدالله أوجلان، وتحدثت الإدارية في منسقية مؤتمر ستار هدية يوسف، وهنأت يوم المرأة العالمي على فيلسوف الأمة الديمقراطية عبدالله أوجلان وشهداء الحرية والمقاتلات في خنادق الحرب وعلى أمهات الشهداء.

وأشارت هدية إلى أن هذا اليوم هو تخليد لذكرى المئات من النساء اللواتي قدمن تضحيات لنيل حقوقهن وحريتهن.

وعن دور النساء في هذه المرحلة قالت هدية " أصبحت النساء الكرد على وجه الخصوص رياديات في ثورة الحرية لكافة النساء من المكونات المتعايشة في المجتمع.

وأضافت هدية " إن المرأة في ثورة شمال سوريا أصبحت رمزاً لنساء العالم لأنها تواجه الموت من أجل خلاص الإنسانية من العبودية".

واختتمت الإدارية في منسقية مؤتمر ستار هدية يوسف حديثها بالتعهد بالسير على فكر القائد عبدالله أوجلان.

(م ع- س ر/س و)

ANHA