​​​​​​​هجومين لداعش يسفران عن مقتل رجال أمن بينهم ضابط

وذكرت خلية الإعلام الحربي في الجيش العراقي عبر بيان صحفي: "أقدمت عناصر من عصابات "داعش" الإرهابية، يوم أمس الأحد، على التعرض بواسطة إطلاق نار مباشر على نقطة تابعة لكتيبة دبابات الفرقة الخامسة في قرية نوفل بقضاء المقدادية في محافظة ديالى، ما أدى إلى مقتل مقاتلين اثنين وجرح آخر".

وأضافت "كما تعرضت هذه العناصر الإرهابية بإطلاق نار مباشر أيضاً لقوة تابعة للفوج الثاني في لواء المشاة العشرين بالفرقة الخامسة في منطقة الندى بقضاء بلدروز، في محافظة ديالى، ما أدى إلى استشهاد 3 مقاتلين وجرح ضابط و3 مقاتلين".

وتكررت هجمات مرتزقة داعش في العراق خلال الأيام الماضية وكان أكثرها على قوات الحشد الشعبي.

(ي ح)