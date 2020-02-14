​​​​​​​هجوم على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أميركية في كركوك

شبكة "العربية نت" أكدت من مصادر أمنية عراقية أن الصاروخ سقط على القاعدة التي تضم فوجاً للقوات الأمريكية ومقر الفرقة السادسة للشرطة الاتحادية، ومقر فوج القوة الخاصة للواء 61 ومقر فوج كركوك لمكافحة الإرهاب.

وقالت أيضاً: إن الطائرات الحربية الأمريكية حلّقت في سماء المدينة وبارتفاعات منخفضة رغم سوء الأحوال الجوية، بعد تعرض القاعدة للقصف.

ويعد ذلك أول هجوم على القاعدة المعروفة بـ"K1" منذ 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث قُصفت القاعدة بعدة قذائف صاروخية في ذلك الوقت متسببة في مقتل مدني أمريكي، وألقت واشنطن باللوم في هذا الهجوم على المجموعات التابعة لحزب الله.

وبعد أيام ردت أمريكا بعدة ضربات، وقتلت 25 مقاتلاً من الحشد الشعبي الذي دفع بمناصريه نحو مهاجمة السفارة الأمريكية في تحرك غير مسبوق، ثم بعدها بأيام استهدفت واشنطن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية في محيط مطار بغداد الدولي في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.

(آ س)