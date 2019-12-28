​​​​​​​نيجيرفان بارزاني: برهم صالح يتعرض لضغوطات ويجب حل الأزمة

وقال رئيس الإقليم في بيان صدر عنه اليوم: "إنه بينما ينذر التهديد بعدم الاستقرار والمزيد من تعقيد الأوضاع يسير البلد نحو مستقبل مجهول، فإن الواجب يحتّم على الجميع التعامل مع الوضع بالتفاهم، وبروح وطنية وبمسؤولية، وبعيداً عن الضغوط السياسية لاجتياز المرحلة وفقاً للسياقات الدستورية".

وأضاف أنه "لاختيار مُرشّح وطني وغير جدلي لرئاسة الحكومة، يكون مقبولاً من القوى المؤثرة، ينبغي الأخذ في الحسبان المطالب المشروعة للمتظاهرين وأوضاع ومصالح البلد عند اختياره، وأن تُقدم المساعدة للحكومة القادمة لغرض اجتياز المرحلة الانتقالية المقبلة، والإعداد لانتخابات جديدة".

وأكد بارزاني أن الرئيس العراقي برهم صالح يتعرض لضغوطات كبيرة.

ورفض الرئيس العراقي، الخميس، تكليف مُرشح كتلة البناء، أسعد العيداني لرئاسة الحكومة المقبلة قائلاً: إنه يفضل الاستقالة على تعيين شخص سيرفضه المحتجون، فيما يُذكر بأن العيداني هو ثالث مُرشح يعلن المحتجون رفضهم تكليفه بالمنصب.

واجتاحت احتجاجات واسعة العراق، منذ الأول من أكتوبر قُتل خلالها أكثر من 500 شخص, ويطالب المتظاهرون فيها بتغيير شامل في النظام السياسي.

(آ س)