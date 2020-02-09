​​​​​​​نظيرة كورية: سنعمل لتلافي النواقص وإنشاء ملحق لمخيم واشوكاني

في إطار متابعة أوضاع المُهجّرين من أهالي المناطق الحدودية بفعل الهجوم التركي –الذي لا يزال مستمراً- على مناطق شمال وشرق سوريا, زار وفد من الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة مخيم واشوكاني غربي مركز مدينة الحسكة.

وضم الوفد مستشارة الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة ديلبر يوسف, الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة نظيرة كورية وطلعت يونس, مستشار المخيمات في إقليم الجزيرة روجهات علي, نائب هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في إقليم الجزيرة محمود كرو.

واستقبل الوفد كلً من قبل إدارية لجنة المتابعة في مقاطعة الحسكة ماجدة أمين والإداري في مخيم واشوكاني خالد خلو.

وزار الوفد بعض العوائل في المخيم, للاطلاع على أوضاع المهجرين، وأجروا معهم لقاءات لمعرفة متطلباتهم واحتياجاتهم، بالإضافة إلى زيارة مدرسة المخيم للاطلاع على أوضاع الطلاب و كيفية تقديم الخدمات والمساعدات للطلبة والمُهجّرين.

الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة نظيرة كورية، أوضحت أن زيارتهم تأتي في إطار تفقد أوضاع المُهجّرين, ولمعرفة متطلباتهم والنواقص التي يحتاجونها ضمن المخيم.

ولفتت نظيرة كورية، أن "وضع المخيم مستقر وجيد بشكل عام, إلا أنه يوجد بعض الأمور يجب الوقوف عليها من قبل الإدارة الذاتية, والجميع يعلم أن الإدارة الذاتية بالتنسيق مع الهلال الأحمر الكردي قامت بإنشاء هذا المخيم وهي التي تقدم العون والمستلزمات لهؤلاء المُهجّرين".

وأكدت نظيرة كورية سعيهم للعمل أكثر لتفادي النواقص الموجودة ضمن المخيم, وخاصة ما يخص فصل الشتاء, وتابعت "نتمنى العودة السريعة للمُهجّرين إلى أراضيهم, ونوجه رسالة لكافة المنظمات في شمال وشرق سوريا لتقديم يد العون للمُهجّرين في مخيم واشوكاني".

وبيّنت نظيرة, أنهم بصدد إنشاء ملحق آخر لمخيم واشوكاني لاستيعاب أعداد المُهجّرين الكبيرة وخاصة الموجودين بمراكز الإيواء، وأضافت "نعلم جيداً أن هناك حرمان كبير لعدد من الطلاب بسبب وجود المُهجّرين في مراكز تعليمهم".

(ه إ/هـ ن)

ANHA