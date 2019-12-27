​​​​​​​نصر الدين إبراهيم: بوحدة مواقفنا سنكون أكثر قوة وعزيمة

أثنى سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) نصر الدين ابراهيم، خلال لقاء أجرته معه وكالتنا على المبادرة التي أطلقتها قيادة قوات سوريا الديمقراطية، لتوحيد الصف الكردي في مناطق شمال وشرق سوريا.

وأطلق القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي مبادرة لتوحيد الصف الكردي، عقب الهجوم التركي على مناطق شمال وشرق سوريا ، كما وأصدرت الإدارة الذّاتيّة بياناً، تضمّن السّماح لأحزاب المجلس الوطني الكردي بمزاولة نشاطاتها دون شروط، ودون الحاجة إلى الموافقات القانونية، وكذلك إسقاط جميع التّهم الموجهة إلى قيادات المجلس.

وأوضح نصرالدين ابراهيم بأن وحدة الموقف الكردي في روج آفا له أهمية وتخدم مصلحة الشعب الكردي أينما كان. ونوّه لوجود مساعٍ كبيرة من قبل جميع القوى والأحزاب الكردية، لتوحيد الصف في هذه المرحلة، التي وصفها بـ "الحساسة"، وقال: "بتوحيد مواقفنا نستطيع تحقيق آمال وحقوق الشعب الكردي في سوريا مستقبلاً".

واجتمعت القيادة العامة لقوّات سوريا الديمقراطيّة مع ممثلي عدد من الأحزاب السّياسية الكرديّة في الآونة الأخيرة، لتعزيز مساعي وحدة الصف الكردي، وآخر اجتماع كان في 20 كانون الأول الجاري، حيث اجتمع القائد العام لقوّات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي مع ممثلين من الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا، وأحزاب التحالف الوطني الكردي في سوريا (ويضم خمسة أحزاب)، وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا.

وفي هذا السياق دعا سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) جميع الأحزاب والقوى الكردية ،التقرب من مبادرة توحيد الصف الكردي، بحس وطني لخدمة مصالح الشعب الكردي.

وأثنى نصر الدين ابراهيم على المكتسبات التي حققتها قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة خلال أعوام الثورة، وقال: "إنهم قوة وطنية، دافعت عن الأرض وحمت كرامة شعب المنطقة".

وأكّد ابراهيم بأنه: "من الواجب علينا جميعاً العمل من أجل المصلحة الكردية، وبوحدة مواقفنا في هذه المرحلة سنكون أكثر قوة وعزيمة ضد جميع الهجمات التي تهدف إلى كسر إرادتنا ووحدتنا".

(أ ب)

ANHA