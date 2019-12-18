​​​​​​​نشأة اللغة العربية وانتشارها عنوان محاضرة في منبج

يصادف اليوم الـ 18 من كانون الأول اليوم العالمي للغة العربية، وبهذه المناسبة نظمت لجنة التربية والتعليم في منبج محاضرة تحت عنوان "اللغة العربية النشأة، الانتشار، والتأثير".

وحضر المحاضرة التي أُلقيت في مكتبة محمد منلا غزيل الكائنة على طريق حلب غربي المدينة, أعضاء المؤسسات واللجان التابعة للإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها.

وألقيت المحاضرة من قبل عضو اتحاد المثقفين في منبج وريفها أحمد مثنى أبو شكير وتمحورت حول نشأة اللغة العربية التي تعود إلى العصور القديمة, حيث أول من تكلم بها هو يعرب بن قحطان من وادي عربة في شبه الجزيرة العربية وانتشرت فيما بعد عبر الأجيال.

وأضاف أبو شكير بأن اللغة العربية تطورت وكان هناك اختلاف في اللهجات بين كل مدينة وأخرى, حسب الشعوب والمناطق التي يقطنونها.

ونوّه أبو شكيّر إلى أن اللغة في تطور دائم دون توقف، ولكن تتأثر ببعض المؤثرات اللغوية والعامية التي تحرفها عن مسارها الصحيح وخاصة في أيامنا هذه.

وأشار أبو شكير بأن قراءة اللغة العربية تأثرت نتيجة إهمال من قبل كافة الفئات في المجتمع.

وحثّ أبو شكير المؤسسات التربوية على التشجيع على القراءة من خلال توجيه الطلبة نحو القراءة والكتابة باللغة العربية الصحيحة وتطبيق مفردات اللغة العربية الأساسية.

واختُتمت المحاضرة بفتح النقاش حول آلية نشر اللغة العربية والتشجيع على القراءة وتطبيق مفردات وقواعد اللغة العربية بشكل صحيح لكي لا تتعرض اللغة العربية الأصلية إلى الإبادة.

(س ع)

ANHA