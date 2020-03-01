​​​​​​​نساء عربيات: لن نبقى صامتات حيال ما يجري في إمرالي

في الـ 27 من الشهر المنصرم، اندلع حريق في جزيرة إمرالي التي يُحتجز فيها القائد عبد الله أوجلان منذ 21 عاماً.

نساء عربيات من أهالي مقاطعة الشهباء استنكرن الحريق، وأكدن أنهن لن يبقين صامتات.

المواطنة أماني العبد الله قالت:" نتظاهر يومياً ،وندين أفعال الدولة التركية تجاه القائد عبدالله أوجلان، ونريد أن نطمئن على صحته بعد اندلاع الحريق في جزيرة إمرالي.

وأكدت أماني "نحن كمكون عربي سنواصل فعالياتنا أيضاً حتى تحرير القائد ولن نبقى صامتين".

وطالبت أماني في ختام الحديث المنظمات الحقوقية السماح لمحامي القائد أوجلان بزيارته للاطمئنان عن صحته.

بدورها قالت المواطنة هيفين علو: إن الحريق الذي اندلع في جزيرة إمرالي هو بفعل فاعل ولمعرفة موقف الشعب، وتماسكنا مع إخواننا الكرد.

وأضافت هيفين: سنظل متكاتفين، ونواصل التظاهرات حتى إخراج القائد عبد الله أوجلان من سجون إمرالي.

المواطنة رفاه علوش :" سنستمر بالتظاهرات من أجل القائد عبد الله أوجلان، ولن نتوقف حتى فك أسره".

(س و)

ANHA