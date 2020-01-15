​​​​​​​نساء ديرك يحيين ذكرى تأسيس مؤتمر ستار

وشاركت العشرات من نساء مدينة ديرك في اجتماع نظمه مؤتمر ستار في مدينة ديرك بمناسبة الذكرى الـ 15 لتأسيسه.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقت الإدارية في مؤتمر ستار في ديرك وصفة مراد كلمة تطرقت فيها إلى المسيرة النضالية لمؤتمر ستار منذ تأسيسه وحتى الآن.

وصفة مراد أشادت بالدور الطليعي لمؤتمر ستار في تنظيم النساء، وتفعيل دورهن في المجتمع وفي مختلف مجالات الثورة.

وأضافت "إن فكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان حرر المرأة من الذهنية الذكورية، ونادى بتحرير المرأة والانخراط في جميع المجالات والميادين، والمساواة بينها وبين الرجل في جميع الأصعدة".

وصفة مراد قالت:" إن الشهيدة يادي عقيدة والشهيدة هفرين تمثلان صوت المرأة الحرة والمناضلة.

لذلك ارتكبت الفاشية التركية ومرتزقتها المجازر الوحشية في شمال وشرق سوريا لاستهداف المرأة بشكل خاص".

وتخلل الاجتماع تقديم فقرات غنائية وسط تفاعل وزغاريد النساء، والشعارات التي تُحيّ نضال المرأة.

(كروب/ك)

ANHA