​​​​​​​نساء تركمانيات يرفضن المساعدات الروسية ويطالبن بإخراج الاحتلال التركي

وفي مقطع فيديو تظهر نساء تركمانيات يرفضن المساعدات التي قدمتها الشرطة العسكرية الروسية لهن، وقلن لهم : "إننا لا نريد شيئاً سوى إخراج الاحتلال التركي من المنطقة".

وتابعت النسوة " كل شيء متوفر لدينا، ولا نحتاج إلى أية مساعدة بفضل وجود قوات سوريا الديمقراطية الذين يوفرون لنا كل شيء ".

وطالبت النسوة الشرطة العسكرية الروسية بحماية الحدود من هجمات الاحتلال التركي الذي يهدف لغزو المنطقة .

وشنّ جيش الاحتلال التركي هجمات على منطقتي سري كانية وكري سبي في الـ 9 تشرين الأول من العام 2019 وارتكب العديد من المجازر بحق المدنيين وشرّد السكان.

(ه ح/م ح)

ANHA