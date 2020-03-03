​​​​​​​نتائج أولية تظهر تقدّم حزب نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية

وأغلقت اللجنة المركزية الإسرائيلية للانتخابات صناديق الاقتراع بعد منتصف مساء أمس ، فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أن النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية: "تظهر تقدّماً ملموساً لأحزاب اليمين وحزب "الليكود"، على حساب أحزاب اليسار والوسط، وأهمها "كحول لافان" الذي يتزعمه بين غانتس وهو من أكبر الأحزاب الإسرائيلية".

وذكرت وسائل الإعلام, أن النتائج الأولية، تظهر حصول حزب الليكود على 37 مقعداً، وحصلت أحزاب اليمين مجتمعة على 60 مقعداً، وبالتالي فهي بحاجة لمقعد واحد لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، وفق القانون الإسرائيلي الذي يشترط حصول الحزب على 61 مقعداً لتشكيل الحكومة.

ولفت الإعلام الإسرائيلي: "أنه بدون تحصيل 61 مقعداً، قد يتم الذهاب مرة أخرى لانتخابات كنيست جديدة للمرة الرابعة".

ويقدّر مراقبون إسرائيليون، أن نتنياهو يعول على حدوث انشقاقات في صفوف أحزاب اليسار والوسط، وبالتالي القدرة على تشكيل حكومة بدعم من أعضاء كنيست من خارج الائتلاف اليميني.

وأعلن نتنياهو، فوزه في الانتخابات، وقال إنه باشر بحث الحكومة الجديدة مع الأحزاب اليمينية، فيما ستصدر النتائج النهائية للانتخابات خلال اليومين القادمين.

(ع م)