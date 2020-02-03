​​​​​​​مُهجّر: هدف الهجوم إبادة الشعوب وسنقاوم حتى تحرير مدينتنا

هُجّر الآلاف من أبناء سري كانيه وكري سبي من منازلهم قسراً، نتيجة هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته- التي لا تزال مستمرة- على مناطق شمال وشرق سوريا منذ الـ 9 تشرين الأول 2019، منهم من هُجّر من أهوال القصف المكثف الذي استهدف المنازل والمرافق العامة، ومنهم من هُجّر خوفاً من ممارسات مرتزقة جيش الاحتلال التركي.

توجه هؤلاء المُهجّرون إلى مناطق شمال وشرق سوريا الآمنة، وبذلت الإدارة الذاتية جهوداً كبيرة لإيوائهم عقب تعليق المنظمات الإنسانية عملها في المنطقة، وأمنّت المستلزمات اللازمة لهم.

ونظراً للروابط القوية التي تربط شعوب المنطقة فيما بينها، احتضن أبناء المنطقة المُهجّرين برحابة صدر، وقدموا لهم المساعدات اللازمة بحسب الإمكانات المتوفرة.

ومن النواحي التي استقبل أهلها المُهجّرين قسراً، ناحية تربه سبيه التابعة لإقليم الجزيرة، حيث توجهت إليها 38 عائلة، وقدّم مجلس الناحية وأبناءها المستلزمات اللازمة لهذه العوائل.

ꞌمشروع أردوغان هو إبادة الشعب الكرديꞌ

عائلة عكيد سيد المؤلفة من 6 أشخاص، إحدى العائلات التي هُجّرت من سري كانيه، وسكنت ناحية تربه سبيه، أوضحت بأن الطائرات التركية قصفت أحياء المدنية، وهدمت المنازل فوق رؤوس الأطفال والنساء، وقالت: "الهدف كان إبادتنا".

وبيّن سيد بأنهم خرجوا من المدينة ليس خوفاً من قصف الطائرات، إنما خشية من أن تقع نساؤهم وأطفالهم بيد مرتزقة الاحتلال التركي ما يسمون "الجيش الوطني السوري"، لأنهم يرتكبون ما كان يرتكبه مرتزقة داعش من ممارسات ، وتابع "هؤلاء المرتزقة لا يختلفون بشيء عن داعش، أردوغان هو خليفة داعش، ومشروعه هو إبادة الشعب الكردي".

ولفت سيد بأن مرتزقة جيش الاحتلال التركي مجرد عصابات، يعملون من أجل المال، ولا يمتّون بصلة للشعب السوري.

عكيد سيد، الذي هُجّر قسراً يغني بشكل يومي لمدينته سري كانيه، والحسرة تملأ فؤاده، يقول : "لم ولن نتخلى عن أرضنا للاحتلال التركي، سنقاوم حتى تحرير كافة الأراضي السورية".

وأشار سيد إلى أن الاحتلال التركي جمع مرتزقته وأسكنهم في منازلهم، لإحداث تغيير ديمغرافي، وإنهاء وجود الشعب الكردي على أرضه.

(أ ب)

ANHA