​​​​​​​مُحلّل مصريّ: هدف معركة أردوغان هو إعادة حكم الإخوان إلى مصر

وافقَ البرلمانُ التّركيّ مساء الخميس على إرسال قوّات تركيّة إلى ليبيا, فيما تحدّثت مصادر بأنّ مرتزقة تابعين لتركيا قد وصلوا بالفعل إلى ليبيا.

وأثار هذا التّحرّك غضب دوليّ وإقليميّ, وحول ذلك تحدّث لوكالة أنباء هاوار الكاتب والمحلّل السّياسيّ المصريّ أسامة العنيزي.

العنيزي بدأ حديثه قائلاً: "هدف المعركة الّتي يشعلها أردوغان انطلاقاً من ليبيا في المقام الأوّل هو إعادة الإخوان إلى حكم مصر, فالرّئيس التّركيّ هو ساري عسكر الجماعة".

وأضاف "في رأيي لن يدفع أردوغان بجنود أتراك على أرض ليبيا بل بمستشارين عسكريّين أتراك فقط، أمّا الجنود فهم مرتزقة القاعدة وداعش والنّصرة والإخوان الإرهابيّة بعد تفريغهم من إدلب السّوريّة, وستكون وجهتهم في المحطّة التّالية صوب دول السّاحل والصّحراء".

وحول الرّدّ المصريّ أوضح "الرّدّ المصريّ السّريع من خلال البيان شديد اللّهجة من وزارة الخارجيّة يؤكّد أنّ القاهرة تتعامل مع الأزمة اللّيبيّة غير تعاملها مع أزمات الدّول الشّقيقة الأخرى, والّتي اختارت فيها الجانب السّياسيّ والدّبلوماسيّ، بينما هنا أعلنتها صراحة بأنّ جميع الحلول مطروحة، وأنّ مصر سيكون لها كلمتها حتّى لو وصل الأمر للدّخول في حرب ضروس مع المتغطرس التّركي ومن خلفه".

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ANHA